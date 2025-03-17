Атака дронів: у Києві працює ППО
Росіяни вкотре атакують Київ безпілотниками. У столиці працюють сили протиповітряної оборони
Про це повідомляє Київська МВА, інформує RegioNews.
"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом", – йдеться у повідомленні.
Киян закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги та дотримуватися заходів безпеки.
Про роботу протиповітряної оборони також повідомив міський голова Віталій Кличко.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", – написав він.
Нагадаємо, у ніч на 16 березня російська армія запустила по Україні 90 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 47 дронів, ще 33 – локаційно втрачені.
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