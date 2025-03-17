Атака на столицу: противовоздушная оборона сбила 25 ударных беспилотников над Киевом
Ночью 17 марта российские войска атаковали столицу ударными дронами. ПВО сбила вражеские цели на подступах к Киеву
Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации, передает RegioNews.
Отмечается, что ночью воздушная тревога звучала в течение 2 часов 28 минут.
"На подступах к столице было зафиксировано 37 вражеских БпЛА. 25 из них уничтожены средствами ПВО, остальные — локационно потеряны или покинули воздушное пространство", — говорится в сообщении.
Предварительно информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков не поступала.
Напомним, ночью россияне в очередной раз атаковали Киев беспилотниками. В столице работали силы противовоздушной обороны.
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