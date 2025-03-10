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10 березня 2025, 21:17

Залишив біля порога голову свині і замастив стіни кров'ю: у Києві чоловік погрожував жінці через вигаданий борг

10 березня 2025, 21:17
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Фото: Нацполіція
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У столиці оголосили про підозру чоловіку, який залякував жінку. Він погрожував їй по телефону, а також приходив до її квартири

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який залякував жінку через неіснуючий борг. Кілька днів він телефонував їй, пошкодив вхідні двері до її квартири ножем. Також, щоб ще більше налякати жінку він залишив біля її порога голову та внутрішні органи свині і замастив стіни кровʼю.

За його словами, він почув від своєї знайомої про борг і вирішив допомогти таким чином. Тепер йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, що раніше в Одесі затримали чотирьох чоловіків, які вимагали гроші в людей. Вони перевдягались у військову форму і прикидались співробітниками ТЦК. Потім вони на вулиці під приводом перевірки документів вимагали від чоловіків гроші.

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