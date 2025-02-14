Зґвалтування та вимагання коштів у жінки у Хмельницькому: зловмисника взяли під варту
Суд обрав запобіжний захід чоловіку, який у Хмельницькому вимагав від жінки гроші та зґвалтував її
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, інформує RegioNews.
Зловмиснику оголосили підозру за ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 152 КК України (вимагання коштів та зґвалтування).
Чоловіка взяли під варту без права внесення застави.
Фігуранту загрожує до 12 років вʼязниці з конфіскацією майна.
Нагадаємо, кропивничанин, який наразі проживає у Хмельницькому, під приводом надуманих боргів вимагав у жінки 10 тисяч гривень щомісяця. Під час однієї із зустрічей він зґвалтував жертву.
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