Зґвалтування та вимагання коштів у жінки у Хмельницькому: зловмисника взяли під варту

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Суд обрав запобіжний захід чоловіку, який у Хмельницькому вимагав від жінки гроші та зґвалтував її

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, інформує RegioNews.

Зловмиснику оголосили підозру за ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 152 КК України (вимагання коштів та зґвалтування).

Чоловіка взяли під варту без права внесення застави.

Фігуранту загрожує до 12 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кропивничанин, який наразі проживає у Хмельницькому, під приводом надуманих боргів вимагав у жінки 10 тисяч гривень щомісяця. Під час однієї із зустрічей він зґвалтував жертву.