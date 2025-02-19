Вимагала 4500 доларів за звільнення зі служби: в Одесі затримали лікарку приватної клініки

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Спроба нажитися на військовому обернулася для лікарки-невролога кримінальною справою. Правоохоронці затримали її під час отримання грошей

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Проходячи лікування, чоловік звернувся до лікарки-невролога приватного медзакладу за консультацією. Однак замість лікарського висновку та фахових рекомендацій військовослужбовець отримав сумнівну пропозицію – за гроші організувати його звільнення з військової служби за станом здоров'я.

Лікарка цинічно скористалася тим, що чоловік дійсно мав проблеми зі здоров’ям і законні підстави для звільнення. Набиваючи собі ціну, вона запевнила військового, що його хвороби недостатньо для демобілізації. Але за 4500 доларів допомогла б "вирішити проблему".

Фігурантка запевнила, що домовиться з медиками лікарні про продовження стаціонарного лікування пацієнта-військового для створення "солідної" історії хвороби. Також, пообіцяла вплинути на рішення членів ВЛК, аби ті визнали чоловіка непридатним для подальшої служби у армії.

Частину грошей 48-річна лікарка забажала отримати одразу, а іншу – після завершення стаціонару. Правоохоронці затримали її у службовому кабінеті одразу після передачі частини грошей – 3000 доларів.

Фігурантці оголосили підозру. Їй загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві член ВЛК за 2000 доларів "малював" діагнози щодо непридатності до служби в зоні бойових дій.