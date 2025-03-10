Фото: Нацполиция

В столице объявили о подозрении мужчину, который запугивал женщину. Он угрожал ей по телефону, а также приходил в ее квартиру

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который запугивал женщину из-за несуществующего долга. Несколько дней он звонил ей, повредил входную дверь в ее квартиру ножом. Также, чтобы еще больше напугать женщину, он оставил у ее порога голову и внутренние органы свиньи и замазал стены кровью.

По его словам, он услышал от своей знакомой о долге и решил помочь таким образом. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее в Одессе задержали четырех мужчин, требовавших деньги у людей. Они переодевались в военную форму и притворялись сотрудниками ТЦК. Затем они на улице под предлогом проверки документов потребовали от мужчин деньги.