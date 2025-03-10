Оставил у порога голову свиньи и замазал стены кровью: в Киеве мужчина угрожал женщине из-за выдуманного долга
В столице объявили о подозрении мужчину, который запугивал женщину. Он угрожал ей по телефону, а также приходил в ее квартиру
Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который запугивал женщину из-за несуществующего долга. Несколько дней он звонил ей, повредил входную дверь в ее квартиру ножом. Также, чтобы еще больше напугать женщину, он оставил у ее порога голову и внутренние органы свиньи и замазал стены кровью.
По его словам, он услышал от своей знакомой о долге и решил помочь таким образом. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, что ранее в Одессе задержали четырех мужчин, требовавших деньги у людей. Они переодевались в военную форму и притворялись сотрудниками ТЦК. Затем они на улице под предлогом проверки документов потребовали от мужчин деньги.