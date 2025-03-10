Оккупанты атаковали Киев: сколько беспилотников запустила Россия

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В ночь на 10 марта армия страны-агрессора РФ использовала 16 дронов для атаки по столице

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что воздушная тревога ночью раздавалась в течение 3 часов 28 минут - с 23:51 до 03:20.

На подступах к столице было зафиксировано 16 вражеских БПЛА. 12 из них уничтожены средствами ПВО. Остальные — локационно потерянные или покинувшие воздушное пространство.

Информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков не поступала.

Напомним, всего 10 марта российская армия выпустила по Украине 176 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 130 дронов, еще 42 локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина и Киевщина.

Сегодня ночью россияне также атаковали управляемыми авиабомбами село Голубое Запорожского района. Ранены двое мирных жителей.