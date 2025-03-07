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07 марта 2025, 15:47

В Киеве мужчина обманул волонтера на 400 тыс. грн: что придумал мошенник

07 марта 2025, 15:47
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фото: из открытых источников
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В Киеве будут судить мужчину, который обманул волонтера на 400 тыс. гривен, рассказывая о вымышленной ампутации ноги

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что 29-летний мужчина придумывал ложные истории и обращался к волонтеру с просьбой о финансовой помощи.

Сначала суммы, о которых он просил, были небольшими, но со временем его запросы становились все больше.

Злоумышленник утверждал, что находится в зоне боевых действий и нуждается в средствах на лекарства, лечение после ранения, операцию по ампутации ноги, дальнейшее лечение в Германии, а затем даже на протезирование и реабилитацию.

В результате этих манипуляций ему удалось выманить у волонтера 400 тысяч гривен.

Обман раскрылся, когда волонтер получил фотографию раненой ноги, которая на самом деле оказалась найденным в Интернете изображением.

В настоящее время обвинительный акт передан в суд, где материалы дела будут рассмотрены по существу.

Напомним, в Киевской области задержали мошенника, который наживался на родственниках военнопленных.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове разоблачили "колл-центры", которые обманули иностранцев на 11 миллионов гривен.

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