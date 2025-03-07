В Киеве мужчина обманул волонтера на 400 тыс. грн: что придумал мошенник
В Киеве будут судить мужчину, который обманул волонтера на 400 тыс. гривен, рассказывая о вымышленной ампутации ноги
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
Отмечается, что 29-летний мужчина придумывал ложные истории и обращался к волонтеру с просьбой о финансовой помощи.
Сначала суммы, о которых он просил, были небольшими, но со временем его запросы становились все больше.
Злоумышленник утверждал, что находится в зоне боевых действий и нуждается в средствах на лекарства, лечение после ранения, операцию по ампутации ноги, дальнейшее лечение в Германии, а затем даже на протезирование и реабилитацию.
В результате этих манипуляций ему удалось выманить у волонтера 400 тысяч гривен.
Обман раскрылся, когда волонтер получил фотографию раненой ноги, которая на самом деле оказалась найденным в Интернете изображением.
В настоящее время обвинительный акт передан в суд, где материалы дела будут рассмотрены по существу.
Напомним, в Киевской области задержали мошенника, который наживался на родственниках военнопленных.
Ранее мы рассказывали, что в Харькове разоблачили "колл-центры", которые обманули иностранцев на 11 миллионов гривен.