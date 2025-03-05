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05 березня 2025, 22:32

У Харкові викрили "колл-центри", які ошукали іноземців на 11 мільйонів

05 березня 2025, 22:32
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили в Харкові зловмисників, які ошукали іноземців. Вони пропонували вкладати гроші в криптовалюту, а насправді крали гроші

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

У Харкові судитимуть шахраїв, які ошукали громадян Латвії майже на 11 мільйонів гривень. Відомо, що організацію входило п'ятеро людей. Вони пропонували латвійцям вкласти гроші в акції чи криптовалюту, заробляючи при цьому на відсотках.

Для правдоподібності аферисти створили інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи. Таким чином вони переконували людей, що торгівля відбувається насправді. Проте в результаті вони виводити гроші "клієнтів" на підконтрольні криптовалютні гаманці, а після виводили на готівку через обмінні пункти.

"Нині слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували справу до суду. Фігурантам загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили організаторів фінансової піраміди. Вони обіцяли високі відсотки за користування їхніми коштами та обов'язкове повернення вкладів з додатковими виплатами. Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян на суму понад 200 тисяч доларів.

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