На Київщині затримали шахрая, який наживався на родичах військовополонених

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Правоохоронці повідомили про підозру фігуранту, який заволодів коштами родичів військовополонених та зниклих безвісти

Про це інформує RegioNews із посиланням на поліцію Київської області.

Зазначається, що зловмисник обіцяв надати інформацію про військовослужбовців Збройних Сил України, які потрапили в полон або зникли безвісти. Але це був обман.

Відтак шахрай обдурив родичів військових на понад 80 тисяч гривень.

При отриманні чергового платежу в розмірі 26 тисяч гривень афериста затримали.

Наразі перевіряється причетність підозрюваного до інших випадків шахрайства на суму понад мільйон гривень.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за фактом шахрайства, вчинене у великих розмірах.

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще одну шахрайську схему виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти. Житель Харкова видавав себе за "учасника волонтерської групи", що нібито займається обміном полонених.