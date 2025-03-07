Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохронці викрили аферистів, які виманили в українців понад 2 мільйони гривень. Вони телефонували людям і представлялись працівниками відомих мобільних операторів. Далі вони аферисти пропонували людям "захистити номер від шахраїв". Для цього потрібно було перевипустити віртуальну картку, передати зловмисникам пароль від застосунку мобільного оператора.

Коли люди це робили, зловмисники використовували віртуальні номери громадян для входу в їхній онлайн-банкінг і крали гроші. Відомо, що було щонайменше 20 потерпіли, в яких вкрали понад 2 мільйони гривень.

"Поліцейські провели за місцем проживання і роботи фігурантів санкціоновані обшуки та затримали їх у процесуальному порядку. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили "колл-центр", який обманював жителів Латвії. Аферисти пропонували іноземцям вкладатися в криптовалюту. Проте замість обіцяного прибутку - клієнти отримували обман, бо аферисти крали їхні гроші. Загалом зловмисники виманили понад 11 мільйонів гривень.