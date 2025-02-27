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Киянин жорстоко вбив безпритульну собаку. При цьому з'ясувалось, що він сам привів пса до під'їзду

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався на початку січня 2025 року. Чоловік живе зі своєю співмешканкою та трьома дітьми. В той день він привів з вулиці до квартири безпритульну собаку. Згодом він почав її виштовхувати з квартири. Це зафіксували камери спостереження в під'їзді будинку.

На відео чоловік бив тварину ногами. Потім він, тримаючи в цей час на руках дитину, кинув собаку зі сходів і знову почав завдавати удари. Від численних ушкоджень собака померла.

Тепер чоловіку за жорстоке поводження з твариною загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Увага, відео містить кадри жорстокості!

Нагадаємо, що раніше на Прикарпатті підлітки жорстоко знущались з кота. Вони також знімали це на відео. Правоохоронці побачили цей ролик у соцмережах, а згодом розшукали підлітків. Це виявилися 13-річні школярі. Поліція склала на батьків протоколи за статтею про невиконання обов'язків щодо виховання дітей.