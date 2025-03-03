Киевлянину светит до 5 лет тюрьмы за издевательство над собакой
В Киеве будут судить 30-летнего мужчину, который издевался над собакой, заставляя ее есть собственные фекалии и нанося побои.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
Отмечается, что обвиняемый, в присутствии 8-летней дочери издевался над собакой породы той-терьер, заставляя есть собственные фекалии, а также избивал. Таким образом, мужчина приучал 11-летнее животное к туалету.
Ребенок, возмущенный действиями отца, снял все не видео, а его мать впоследствии предоставила это видео в качестве доказательства правоохранителям.
Тогда собаку изъяли у владельцев и передали волонтерам, которые заботились о здоровье животного.
Экспертиза показала, что в результате жестокого "воспитания" собака получила телесные повреждения подбородка и носа.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
За жестокое обращение с собакой мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить мужчину, который жестоко убил собаку на глазах у детей: момент убийства попал на камеру.