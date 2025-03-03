Киевлянину светит до 5 лет тюрьмы за издевательство над собакой

фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить 30-летнего мужчину, который издевался над собакой, заставляя ее есть собственные фекалии и нанося побои.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что обвиняемый, в присутствии 8-летней дочери издевался над собакой породы той-терьер, заставляя есть собственные фекалии, а также избивал. Таким образом, мужчина приучал 11-летнее животное к туалету.

Ребенок, возмущенный действиями отца, снял все не видео, а его мать впоследствии предоставила это видео в качестве доказательства правоохранителям.

Тогда собаку изъяли у владельцев и передали волонтерам, которые заботились о здоровье животного.

Экспертиза показала, что в результате жестокого "воспитания" собака получила телесные повреждения подбородка и носа.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

За жестокое обращение с собакой мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить мужчину, который жестоко убил собаку на глазах у детей: момент убийства попал на камеру.