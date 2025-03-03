11:25  03 марта
Побледнел и потерял сознание: в Кременчугском ТЦК после прохождения ВВК скончался мужчина
10:12  03 марта
В ГУР сообщили, сколько оккупантов воюют против Украины
10:06  03 марта
Зеленский о выборах: Менять меня будет непросто, я меняюсь на НАТО
UA | RU
UA | RU
03 марта 2025, 15:01

Киевлянину светит до 5 лет тюрьмы за издевательство над собакой

03 марта 2025, 15:01
Читайте також українською мовою
фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Киеве будут судить 30-летнего мужчину, который издевался над собакой, заставляя ее есть собственные фекалии и нанося побои.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что обвиняемый, в присутствии 8-летней дочери издевался над собакой породы той-терьер, заставляя есть собственные фекалии, а также избивал. Таким образом, мужчина приучал 11-летнее животное к туалету.

Ребенок, возмущенный действиями отца, снял все не видео, а его мать впоследствии предоставила это видео в качестве доказательства правоохранителям.

Тогда собаку изъяли у владельцев и передали волонтерам, которые заботились о здоровье животного.

Экспертиза показала, что в результате жестокого "воспитания" собака получила телесные повреждения подбородка и носа.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

За жестокое обращение с собакой мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить мужчину, который жестоко убил собаку на глазах у детей: момент убийства попал на камеру.

собака издевательство издевательство над животными суд ребенок
Убил и закопал на огороде: в Черкасской области задержали подозреваемого в убийстве
03 марта 2025, 14:32
В Ровенской области будут судить мужчину, который издевался над родной матерью
03 марта 2025, 13:26
На Волыни мужчину мобилизовали во время выгула собаки: в ТЦК объяснили, почему так произошло
02 марта 2025, 16:36
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
"Завтрашняя ночь будет большой": Трамп анонсировал решение по Украине
03 марта 2025, 16:18
Удар РФ по полигону ВСУ на Днепропетровщине: сколько раненых и погибших
03 марта 2025, 15:44
Главком ВСУ Сырский подтвердил удар по воинской части ВСУ в Днепропетровской области: есть первые кадровые решения
03 марта 2025, 15:29
Убил и закопал на огороде: в Черкасской области задержали подозреваемого в убийстве
03 марта 2025, 14:32
В Украине стартовал проект "Линия дронов": что известно
03 марта 2025, 14:10
За деньги переводили бойцов в тыл: в Одессе задержаны два военнослужащих
03 марта 2025, 13:52
Зеленский рассказал, что заставит Россию прекратить воздушный террор
03 марта 2025, 13:49
Ракетный удар по полигону на Днепропетровщине: ГБР открыло уголовное производство
03 марта 2025, 13:35
В Ровенской области будут судить мужчину, который издевался над родной матерью
03 марта 2025, 13:26
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »