Вбив та закопав на городі: на Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві
На Черкащині знайшли мертвим чоловіка, якого розшукували із листопада 2024 року. На його тілі виявили ознаки насильницької смерті. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що в листопаді 2024 року до поліції звернулась жінка, яка повідомила, що її 28-річний онук пішов до магазину та не повернувся.
Правоохоронці розшукували чоловіка понад три місяці.
Фахівці детально відпрацьовували маршрути пересування зниклого, переглядали записи з камер відеоспостереження, опитували місцевих жителів та встановлювали з ким він контактував востаннє.
Після тривалих пошуків, на жаль, чоловіка знайшли мертвим. До його тіла, закопаного на городі місцевого жителя, привів службовий собака кінологів поліції.
При огляді судово-медичний експерт та спеціалісти слідчого управління виявили тілесні ушкодження, що вказували на насильницьку смерть.
Поліцейські зібрали речові докази та виявили важливі зачіпки у справі. Тоді під підозру потрапив 33-річний житель Корсунь-Шевченківський, раніше судимий за майнові злочини.
Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, поліцейські затримали жителя Дніпропетровщини, якого підозрюють у вбивстві. Відомо, що трагедія сталась під час застілля.
Раніше ми повідомляли, що на Житомирщині піл час розпиття алкоголю 24-річний чоловік задушив 18-річну приятельку.