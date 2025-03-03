Вбив та закопав на городі: на Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві

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На Черкащині знайшли мертвим чоловіка, якого розшукували із листопада 2024 року. На його тілі виявили ознаки насильницької смерті. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що в листопаді 2024 року до поліції звернулась жінка, яка повідомила, що її 28-річний онук пішов до магазину та не повернувся.

Правоохоронці розшукували чоловіка понад три місяці.

Фахівці детально відпрацьовували маршрути пересування зниклого, переглядали записи з камер відеоспостереження, опитували місцевих жителів та встановлювали з ким він контактував востаннє.

Після тривалих пошуків, на жаль, чоловіка знайшли мертвим. До його тіла, закопаного на городі місцевого жителя, привів службовий собака кінологів поліції.

При огляді судово-медичний експерт та спеціалісти слідчого управління виявили тілесні ушкодження, що вказували на насильницьку смерть.

Поліцейські зібрали речові докази та виявили важливі зачіпки у справі. Тоді під підозру потрапив 33-річний житель Корсунь-Шевченківський, раніше судимий за майнові злочини.

Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські затримали жителя Дніпропетровщини, якого підозрюють у вбивстві. Відомо, що трагедія сталась під час застілля.

Раніше ми повідомляли, що на Житомирщині піл час розпиття алкоголю 24-річний чоловік задушив 18-річну приятельку.