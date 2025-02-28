У Києві та ще трьох областях запровадили екстрені відключення світла
У п'ятницю, 28 лютого, в столиці та трьох областях України запровадили екстрені відключення світла
Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК, передає RegioNews.
Зазначається, що за командою "Укренерго" у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення.
Також з 17:30 аварійні відключення електроенергії будуть частково застосовані на Черкащині, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
Він додав, що наразі є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 28 лютого в Україні діятимуть заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
В Укренерго також розповіли, як українська енергосистема тримається три роки в умовах повномасштабної війни.
Графіки відключень та багато іншого: Укренерго запустили мобільний застосунокВсі новини »
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