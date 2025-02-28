У Києві та ще трьох областях запровадили екстрені відключення світла

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У п'ятницю, 28 лютого, в столиці та трьох областях України запровадили екстрені відключення світла

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК, передає RegioNews.

Зазначається, що за командою "Укренерго" у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення.

Також з 17:30 аварійні відключення електроенергії будуть частково застосовані на Черкащині, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

Він додав, що наразі є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 28 лютого в Україні діятимуть заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В Укренерго також розповіли, як українська енергосистема тримається три роки в умовах повномасштабної війни.