В Киеве и еще трех областях ввели экстренные отключения света
В пятницу, 28 февраля, в столице и трех областях Украины ввели экстренные отключения света
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает RegioNews.
По команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения.
Также с 17:30 аварийные отключения электроэнергии будут частично применены в Черкасской области, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
Он добавил, что сейчас есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии.
Напомним, ранее мы сообщали, что 28 февраля в Украине будут действовать меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса.
В "Укрэнерго" также рассказали, как украинская энергосистема держится три года в условиях полномасштабной войны.
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