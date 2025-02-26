У Чернівцях невідома жінка викрала гільзи та монету з могили захисника

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Про цей випадок пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

"У нас, у Чернівцях, орудує злодійка і мародерка, яка дозволила собі посягнути на святе - могили Захисників! Принаймні, про одну відомо точно. Закликаю родини полеглих перевірити могили своїх рідних", – написала чернівецька журналістка Христина Петренко.

За словами рідних, 22 лютого на панахиді біля могили захисника його родина встановила декоративний куб із квітами, ангелами, гільзами та пам'ятною монетою. Однак у роковини загибелі воїна рідні виявили, що куб було зламано, а символічні речі – вкрадено.

Журналістка закликає громадськість до максимального розголосу, щоби знайти жінку, яка викрала речі військового.

Нагадаємо, минулого тижня на Черкащині вкрали квіти з могили військового.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині 13-річні хлопчики пошкодили пам'ятні портрети на могилах українських військових. Виявилося, що родини, в яких виховуються підлітки, перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.