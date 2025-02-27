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У Києві до суду направили клопотання про заходів виховного характеру для трьох підлітків, які в Оболонському районі побили 14-річного хлопця та виклали відео в соцмережі

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

На дитячому майданчику підлітку по черзі завдавали ударів троє його знайомих 13 та 14 років. Напередодні між хлопцями виник конфлікт.

​​Ювенальні прокурори та дізнавачі, з урахуванням правосуддя, дружнього до дитини, за участі психолога допитали всіх учасників сутички й 14-річного потерпілого.

Оскільки підлітки не досягли віку кримінальної відповідальності за умисне завдання ударів і побоїв (ч. 1 ст. 126 ККУ), прокуратура направила до Оболонського суду Києва клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.

До батьків підлітків вжиті заходи адміністративного впливу.

Нагадаємо, на Київщині школярі побили 10-річного однолітка. Інцидент стався вдень 13 лютого на Обухівщині.