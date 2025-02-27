У Києві на Оболоні троє підлітків побили 14-річного хлопця та виклали відео в мережу
У Києві до суду направили клопотання про заходів виховного характеру для трьох підлітків, які в Оболонському районі побили 14-річного хлопця та виклали відео в соцмережі
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
На дитячому майданчику підлітку по черзі завдавали ударів троє його знайомих 13 та 14 років. Напередодні між хлопцями виник конфлікт.
Ювенальні прокурори та дізнавачі, з урахуванням правосуддя, дружнього до дитини, за участі психолога допитали всіх учасників сутички й 14-річного потерпілого.
Оскільки підлітки не досягли віку кримінальної відповідальності за умисне завдання ударів і побоїв (ч. 1 ст. 126 ККУ), прокуратура направила до Оболонського суду Києва клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.
До батьків підлітків вжиті заходи адміністративного впливу.
Нагадаємо, на Київщині школярі побили 10-річного однолітка. Інцидент стався вдень 13 лютого на Обухівщині.