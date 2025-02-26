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26 лютого 2025, 18:40

Стежив від магазину до будинку: киянин вдарив пенсіонерку та пограбував її

26 лютого 2025, 18:40
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Фото: Нацполіція
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У Києві будуть судити чоловіка, який пограбував жінку похилого віку. Відомо, що тоді він стежив за нею прямо від магазину до її будинку

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Киянину загрожує до 15 років ув'язнення за розбійний напад на 79-річну пенсіонерку. Сам інцидент стався в грудні минулого року в Солом'янському районі Києва.

За даними поліції, чоловік стежив за жінкою від магазину, де вона робила покупки, прямо до під'їзду її будинку. Тоді, біля дверей, він наздогнав пенсіонерку, вдарив її по голові, а потім - зірвав золоті сережки та вкрав її рюкзак. Відомо, що в її рюкзаку були особисті речі, документи та 25 тисяч гривень.

Як з'ясувалось, нападником виявився 40-річний місцевий житель. Раніше він вже відбував покарання за аналогічний злочин. Тепер його відправили під варту, де він чекатиме на вирок суду.

Нагадаємо, раніше в Києві засудили до 8 років позбавлення волі чоловіка, який пограбував 78-річну жінку. Відомо, що він підбіг до пенсіонерки на вулиці та зірвав з її шиї золотий ланцюжок з хрестиком. Виявилося, що раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

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