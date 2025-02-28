На війні загинув ще один син письменниці Світлани Поваляєвої

фото: Facebook/Світлана Поваляєва

Син української письменниці Світлани Поваляєвої, брат відомого активіста Романа Ратушного Василь Ратушний загинув 27 лютого під час бойового виїзду

Про це у соцмережі повідомила Світлана Поваляєва, передає RegioNews.

Василь був оператором БпЛА у підрозділі "Птахи Мадяра". Захисник поліг внаслідок прямого прильоту FPV-дрона під час бойового виїзду.

Василь Ратушний народився 13 березня 1996 року. Грав на альт-саксофоні і фортепіано, малював, виготовляв ножі, репліки зброї вікінгів, меблі. Йому назавжди залишилося 28.

Як відомо, Світлана Поваляєва – українська письменниця, поетеса, журналістка – втратила обох синів під час повномасштабної війни з Росією.

Молодший брат Василя Ратушного Роман, відомий боротьбою за збереження київського урочища Протасів Яр. Він загинув у червні 2022 року в Ізюмському районі Харківської області, потрапивши у ворожу засідку.

Обидва брати були учасниками Революції Гідності.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 27 лютого, Сили оборони України знищили 1 060 російських загарбників, 13 танків і понад 50 артсистем.