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28 февраля 2025, 10:37

На войне погиб еще один сын писательницы Светланы Поваляевой

28 февраля 2025, 10:37
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фото: Facebook/Светлана Поваляева
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Сын украинской писательницы Светланы Поваляевой, брат известного активиста Романа Ратушного Василий Ратушный погиб 27 февраля во время боевого выезда

Об этом в соцсети сообщила Светлана Поваляева, передает RegioNews.

Василий был оператором БПЛА в подразделении "Птицы Мадяра". Защитник полег в результате прямого прилета FPV-дрона во время боевого выезда.

Василий Ратушный родился 13 марта 1996 года. Играл на альт-саксофоне и фортепиано, рисовал, производил ножи, реплики оружия викингов, мебель. Ему навсегда осталось 28 человек.

Как известно, Светлана Поваляева – украинская писательница, поэтесса, журналистка – потеряла обоих сыновей во время полномасштабной войны с Россией.

Младший брат Василия Ратушного Роман, известный борьбой за сохранение киевского урочища Протасов Яр. Он погиб в июне 2022 года в Изюмском районе Харьковской области, попав во вражескую засаду.

Оба брата были участниками Революции Достоинства.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 1 060 российских захватчиков , 13 танков и более 50 артсистем.

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