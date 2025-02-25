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25 лютого 2025, 18:12

Замість будівництва метро поклали гроші на депозит: Верховний Суд поставив крапку у справі

25 лютого 2025, 18:12
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фото: прокуратура
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Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у справі про стягнення понад 139 млн гривень з підрядника, який мав будувати метро на Виноградар. Однак замість цього товариство поклало виділені з бюджету гроші на депозит

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Зазначається, що у 2021 році правоохоронці з'ясували, що бюджетні гроші були розміщені на депозитних рахунках. Прокурори звернулися до суду з вимогою стягнути отримані відсотки в сумі понад 139 млн грн на користь столичної громади.

Справа неодноразово розглядалася у судах. У квітні та жовтні 2024 року Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили позов прокурора та ухвалили рішення стягнути з підрядної організації до бюджету столиці нараховані відсотки.

Підрядник оскаржив рішення у Верховному Суді. Той відмовив в задоволенні касаційної скарги товариства та залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій. Таким чином до бюджету столиці має бути сплачено 139 млн гривень.

Нагадаємо, у грудні 2023 року стало відомо, що Київський метрополітен розірвав договір з "Київметробудом" на будівництво метро на Виноградар через зрив термінів будівництва. А у травні 2024 року був оголошений новий тендер.

У жовтні 2024 року суд ухвалив рішення, що підрядна організація має повернути до бюджету столиці понад 139 млн гривень. Це відсотки із грошей, які були виділені із міського кошторису на будівництво метро на Виноградар.

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