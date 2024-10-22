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22 жовтня 2024, 18:09

Метро на Виноградар: суд зобов'язав підрядника повернути у бюджет Києва 139 млн грн

22 жовтня 2024, 18:09
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фото: прокуратура
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У Києві підрядна організація має повернути до бюджету столиці понад 139 млн гривень. Це відсотки із грошей, які були виділені із міського кошторису на будівництво метро на Виноградар

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Зазначається, що комерційна структура отримала гроші з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар. Всупереч законодавству "підприємці" розмістили отримані гроші на депозитних рахунках у банку і таким чином заробили відсотки в сумі понад 139 млн гривень.

У жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради. Юристи вимагали стягнути з підрядника безпідставно отримані гроші на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради.

"Справа неодноразово розглядалась судами різних інстанцій. Зрештою Північний апеляційний господарський суд 21 жовтня 2024 року погодився з позицією прокурора, відмовив в задоволенні апеляційної скарги товариству та залишив рішення Господарського суду міста без змін", — йдеться у повідомленні.

Таким чином позов прокурора повністю задоволено і підрядна організація має повернути до бюджету столиці понад 139 млн гривень, підсумували у прокуратурі.

Нагадаємо, у грудні 2023 року стало відомо, що Київський метрополітен розірвав договір з "Київметробудом" на будівництво метро на Виноградар через зрив термінів будівництва. А у травні 2024 року був оголошений новий тендер.

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