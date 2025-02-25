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Верховный Суд принял окончательное решение по делу о взыскании более 139 млн гривен с подрядчика, который должен был строить метро на Виноградарь. Однако вместо этого общество возложило выделенные из бюджета деньги на депозит

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

В 2021 году правоохранители выяснили, что бюджетные деньги были размещены на депозитных счетах. Прокуроры обратились в суд с требованием взыскать полученные проценты в сумме более 139 млн. грн. в пользу столичной общины.

Дело неоднократно рассматривалось в судах. В апреле и октябре 2024 года Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд полностью удовлетворили иск прокурора и приняли решение взыскать с подрядной организации в бюджет столицы начисленные проценты.

Подрядчик оспорил решение в Верховном Суде. Тот отказал в удовлетворении кассационной жалобы общества и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций. Таким образом, в бюджет столицы должно быть уплачено 139 млн гривен.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что Киевский метрополитен расторг договор с "Киевметростроем" на строительство метро на Виноградаре из-за срыва сроков строительства. А в мае 2024 года был объявлен новый тендер.

В октябре 2024 года суд принял решение, что подрядная организация должна вернуть в бюджет столицы более 139 млн. гривен. Это проценты из денег, выделенных из городской сметы на строительство метро на Виноградарь.