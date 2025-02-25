У Києві горіла квартира в багатоповерхівці: є загибла
Пожежа сталася вдень 24 лютого в багатоповерхівці на вулиці Володимира Івасюка, що у Оболонському районі столиці
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Загоряння сталося в кімнаті однієї із квартир на другому поверсі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки.
На місці працювали 15 вогнеборців, залучались 4 спецавтомобілі.
Причину загоряння встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, вдень 22 лютого на Житомирщині сталася жахлива пожежа: загинула родина з двома маленькими дітьми.
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