У Києві знову погіршився стан повітря: яка причина

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У столиці знову спостерігається тимчасове погіршення стану повітря - фіксується підвищення концентрації завислих речовин

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

Киянам рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, в Києві вже другий день поспіль утримується високий рівень забрудненості повітря.