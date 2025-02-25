Фото: Нацполіція

Правоохоронці закінчили розслідування ДТП, яке сталось в Києві. З'ясувалось, що водій мав несправність в авто, і знав про це. В результаті це призвело до трагедії

Про це повідомляє Нацполіція Києва, передає RegioNews.

Сама ДТП сталась восени 2024 року. Тоді на вулиці Вадима Гетьмана 70-річний водій "Газелі" на повній швидкості зіткнувся з автобусом "Атаман", який стояв на зупинці громадського транспорту. В той момент якраз пасажири виходили та заходили в автобус.

Внаслідок аварії 72-річна жінка, яка була пасажиркою автобуса, отримала важкі травми та загинула в кареті "швидкої допомоги". Крім того, ще дев’ять пасажирів віком від 18 до 71 року отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Правоохоронці під час розслідування з'ясували, що у водія "Газелі" була несправність гальмівної системи авто, і сам водій про це знав. Цей автомобіль він взяв в оренду для господарської діяльності. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 22 лютого в Києві сталась ДТП. Іноземець у п'яному стані збив 47-річного чоловіка, який переходив дорогу за зелений сигнал світлофора. Чоловіка госпіталізували медики. Водій намагався втекти, але його затримали небайдужі свідки аварії. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.