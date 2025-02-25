03:10  25 лютого
Євробачення 2025: Україна піднялась в рейтингу букмекерів
23:44  24 лютого
Схема на продажі електрики: стали відомі нові подробиці розслідування щодо Тетяни Крупи
02:05  25 лютого
"Хай живе король": хакери показали на моніторах міністерства в США "ніжності" Трампа та Маска
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2025, 14:57

Влетів на повній швидкості в автобус: у столиці судитимуть водія за смертельну ДТП

25 лютого 2025, 14:57
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці закінчили розслідування ДТП, яке сталось в Києві. З'ясувалось, що водій мав несправність в авто, і знав про це. В результаті це призвело до трагедії

Про це повідомляє Нацполіція Києва, передає RegioNews.

Сама ДТП сталась восени 2024 року. Тоді на вулиці Вадима Гетьмана 70-річний водій "Газелі" на повній швидкості зіткнувся з автобусом "Атаман", який стояв на зупинці громадського транспорту. В той момент якраз пасажири виходили та заходили в автобус.

Внаслідок аварії 72-річна жінка, яка була пасажиркою автобуса, отримала важкі травми та загинула в кареті "швидкої допомоги". Крім того, ще дев’ять пасажирів віком від 18 до 71 року отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Правоохоронці під час розслідування з'ясували, що у водія "Газелі" була несправність гальмівної системи авто, і сам водій про це знав. Цей автомобіль він взяв в оренду для господарської діяльності. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 22 лютого в Києві сталась ДТП. Іноземець у п'яному стані збив 47-річного чоловіка, який переходив дорогу за зелений сигнал світлофора. Чоловіка госпіталізували медики. Водій намагався втекти, але його затримали небайдужі свідки аварії. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

поліція ДТП
На Харківщині легковик злетів у кювет і перекинувся: постраждали мати з 5-річною дитиною
25 лютого 2025, 14:30
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик врізався в дерево у кюветі
25 лютого 2025, 02:52
ДТП на Житомирщині: пʼяна водійка травмувала велосипедистку
24 лютого 2025, 20:37
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
"Точно не закінчиться у 2025": нардеп Костенко про завершення війни в Україні
25 лютого 2025, 16:31
Росіяни атакували КАБами селище на Харківщині: постраждали мирні жителі
25 лютого 2025, 16:20
Стало відомо, скільки чоловіків покинули Україну через війну
25 лютого 2025, 16:14
4 тисячі євро за послугу: на Прикарпатті викрили схему незаконного перетину кордону
25 лютого 2025, 15:54
Захисники Чернігівщини показали, як збили російський "шахед" зі стрілецької зброї
25 лютого 2025, 15:45
Опитування показало, що більшість поляків хочуть швидкого завершення війни в Україні
25 лютого 2025, 15:27
Війська РФ вдарили по Краматорську: є жертва та поранений
25 лютого 2025, 15:20
Не витримало серце: на Львівщині у навчальному центрі помер монастирський послушник
25 лютого 2025, 15:16
Привласнив 4,5 млн грн: на Сумщині військовий продав обладнання, яке мав передати на фронт
25 лютого 2025, 15:10
На Рівненщині поліція виявила у 33-річного чоловіка міні-арсенал зброї
25 лютого 2025, 14:58
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »