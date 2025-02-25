фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій авто "ВАЗ 2108" виїхав на засніжене узбіччя, після чого легковик занесло, він потрапив у кювет та врізався в дерево.

Від отриманих травм 31-річний пасажир загинув на місці. Сам 33-річний водій та ще одна 30-річна пасажирка отримали меддопомогу на місці та від госпіталізації відмовились.

Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього ознаки сп’яніння. В крові чоловіка зафіксували 0,7 проміле алкоголю.

Водія затримали. Йому повідомили про підозру. Розслідування триває.

Нагадаємо, вранці 17 лютого на Полтавщині сталася масштабна ДТП: на трасі зіткнулися понад 10 авто.