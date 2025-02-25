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25 февраля 2025, 14:57

Влетел на полной скорости в автобус: в столице будут судить водителя за смертельное ДТП

25 февраля 2025, 14:57
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители закончили расследование ДТП, которое произошло в Киеве. Выяснилось, что водитель имел неисправность в автомобиле, и знал об этом. В результате это привело к трагедии

Об этом сообщает Нацполиция Киева, передает RegioNews.

Само ДТП произошло осенью 2024 года. Тогда на улице Вадима Гетьмана 70-летний водитель "Газели" на полной скорости столкнулся с стоящим на остановке общественного транспорта автобусом "Атаман". В тот момент пассажиры выходили и заходили в автобус.

В результате аварии 72-летняя женщина, которая была пассажиркой автобуса, получила тяжелые травмы и погибла в карете "скорой помощи". Кроме того, еще девять пассажиров в возрасте от 18 до 71 года получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Правоохранители в ходе расследования выяснили, что у водителя "Газели" была неисправность тормозной системы авто и сам водитель об этом знал. Этот автомобиль он взял в аренду для хозяйственной деятельности. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что 22 февраля в Киеве произошло ДТП. Иностранец в пьяном состоянии сбил 47-летнего мужчину, переходившего дорогу за зеленый сигнал светофора. Мужчину госпитализировали медики. Водитель пытался скрыться, но его задержали неравнодушные свидетели аварии. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

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