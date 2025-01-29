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29 січня 2025, 13:27

Чотирьох посадовців "Укрзалізниці" судитимуть за вимагання грошей

29 січня 2025, 13:27
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фото: Київська міська прокуратура
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Посадовців "Укрзалізниці" судитимуть за корупцію. Їх звинувачують у вимаганні неправомірної вигоди за допуск сторонніх осіб до вантажних вагонів

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, передає RegioNews.

Зазначається, що злочинну схему організували заступник начальника філії разом із підлеглими. Чоловіки отримували хабарі за доступ сторонніх осіб на територію, що перебуває під охороною. Також вони обіцяли не затримувати громадян, які незаконно проникали на об’єкти залізниці.

Правоохоронці задокументували щонайменше чотири факти отримання коштів посадовцями. Всі обвинувачені вже звільнені з посад.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

За вчинене зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення, позбавлення права обіймати певні посади строком до трьох років, а також конфіскація майна.

Нагадаємо, на Волині голову сільради засудили за хабар на 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

У січні також правоохоронці викрили 41-річного голову однієї з селищних рад Полтавського району. Чоловік через посередника вимагав у підрядника хабар за оформлення дозвільних документів на розчищення земельних ділянок від зелених насаджень.


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