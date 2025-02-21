фото: ДСНС

Пожежа виникла 20 лютого близько девʼятої вечора на вулиці Лариси Руденко, що у Дарницькому районі столиці

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

В одному із бізнес-центрів на третьому поверсі паркінгу сталося загоряння в побутовому приміщенні, що супроводжувалось сильним задимленням. Рятувальники за годину загасили пожежу.

На місці працювали 15 вогнеборців та 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

На щастя, жертв чи постраждалих немає.

Причину загоряння встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 20 лютого на Київщині у пожежі загинули двоє літніх людей: чоловік віком 80 років та жінка 76 років.