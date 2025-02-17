У Києві та двох областях запровадили екстрені відключення світла
Вранці, 17 лютого, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях запроваджені екстрені відключення електроенергії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДТЕК.
У повідомленні зазначається, що відключення запроваджені за командою Укренерго.
Причини запровадження відключень не вказуються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів, які росіяни здійснили у ніч проти 17 лютого, у Херсоні знеструмлені електромережі. Є знеструмлення у трьох районах міста.
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