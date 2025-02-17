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Вранці, 17 лютого, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях запроваджені екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

У повідомленні зазначається, що відключення запроваджені за командою Укренерго.

Причини запровадження відключень не вказуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів, які росіяни здійснили у ніч проти 17 лютого, у Херсоні знеструмлені електромережі. Є знеструмлення у трьох районах міста.