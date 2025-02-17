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Утром, 17 февраля, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

В сообщении отмечается, что отключения введены по команде Укрэнерго.

Причины введения отключений не указываются.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов, которые россияне совершили в ночь на 17 февраля, в Херсоне обесточены электросети. Есть обесточение в трех районах города.