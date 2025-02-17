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17 лютого 2025, 07:19

Після обстрілів у трьох районах Херсона є проблеми з електропостачанням

17 лютого 2025, 07:19
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фото ілюстраційне: Херсонська МВА
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Внаслідок обстрілів, які росіяни здійснили у ніч проти 17 лютого, у Херсоні знеструмлені електромережі.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

Зокрема, частково відсутнє електропостачання у Дніпровському та Центральному районах, складна ситуація у Корабельному районі.

"Енергетики поступово ліквідовують пошкодження", - зазначив голова МВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок дронового удару по місту Запоріжжя у ніч проти 17 лютого виникла пожежа.

війна обстріли електрика Херсон Мрочко Роман Миколайович
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