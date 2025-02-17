На Київщині під час пожежі загинув чоловік
Пожежа сталася вдень 16 лютого у місті Біла Церква
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
В квартирі будинку на вулиці Чорних Запорожців горіла кухня. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, вранці 15 лютого на Київщині на парковці згоріли автомобілі. Подія сталася в селі Чайки Бучанського району.
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