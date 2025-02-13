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Правоохоронець розробив схему втечі за кордон для чоловіків. За свої послуги він просив 7 500 доларів США

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Викрили колишнього правоохоронця з Харкова. Він розробив схему для втечі чоловіків за кордон. Для цього чоловіку купував квитки на потяг до Одеси, бронював там готель. Після цього він рекомендував клієнтам пішки перетнути кордон у напрямку Молдови.

До Одеси правоохоронець поїхав разом з "клієнтом", який ухилявся від мобілізації. Послуги чоловік оцінював у 7 500 доларів США.

"Обвинуваченого судитимуть у Приморському районному суді м. Одеси. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали чоловіка, який підроблював документи. Він продавав військовозобов’язаним фейкові довідки про зняття з військового обліку. Правоохоронці затримали його "на гарячому", коли він якраз отримував гроші. Тепер йому загрожує до 9 років ув’язнення.