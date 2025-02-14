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У столиці будуть судити водія, який сів за кермо п'яним. В такому стані він порушив правила дорожнього руху, і це призвело до трагедії

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці будуть судити водія, який вчинив смертельну ДТП у пʼяному стані. Сама аварія сталась в грудні минулого року в Дніпровському районі Києва. Тоді водій Toyota Camry в пʼяному стані рухався на великій швидкості і пропустив червоний сигнал світлофора. Він переїхав 52-річну жінку, яка переходила дорогу. Внаслідок ДТП вона загинула на місці.

Правоохоронці розшукали водія. Зʼясувалось, що він вдвічі перевищив швидкість. Тепер йому загрожує до 10 років увʼязнення. Наразі він вже перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше на Черкащині водійка легковика збила дівчину з дитиною у візку. Відомо, що жінка за кермом Volkswagen Golf не впоралась з керуванням. Внаслідок цього вона збила 22-річну дівчину, яка переходила дорогу з однорічним сином у дитячому візку. Дівчина загинула на місці, дитина не постраждала.