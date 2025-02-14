Фото: Нацполиция

В столице будут судить водителя, который сел за пьяный руль. В таком состоянии он нарушил правила дорожного движения, и это привело к трагедии

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В столице будут судить водителя, совершившего смертельное ДТП в пьяном состоянии. Самая авария произошла в декабре прошлого года в Днепровском районе Киева. Тогда водитель Toyota Camry в пьяном виде двигался на большой скорости и пропустил красный сигнал светофора. Он переехал 52-летнюю женщину, переходившую дорогу. В результате ДТП она погибла на месте.

Правоохранители разыскали водителя. Выяснилось, что он вдвое превысил скорость. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время он уже находится под стражей.

Напомним, ранее в Черкасской области водитель легковушки сбил девушку с ребенком в коляске . Известно, что женщина за рулем Volkswagen Golf не справилась с управлением. В результате она сбила 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу с годовалым сыном в детской коляске. Девушка погибла на месте, ребенок не пострадал.