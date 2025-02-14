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ДТП сталася 12 лютого близько 17:00 в селищі Верхнячка Уманського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка авто Volkswagen Golf не впоралася з керуванням та збила 22-річну дівчину, яка перетинала проїзну частину вулиці з однорічним сином у дитячому візку.

Від отриманих травм дівчина загинула на місці. Дитину оглянули медики, хлопчик не постраждав.

Поліцейські затримали 49-річну водійку. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 11 лютого на Черкащині зіткнулись дві вантажівки. Один водій загинув, інший – у лікарні.