У Києві різко погіршилася якість повітря
В українській столиці спостерігається погіршення якості повітря
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-спільноту Реальний Київ.
"Наразі спостерігається жахлива якість повітря у Києві", - йдеться у повідомленні.
Показники в кілька разів перевищують норму. Для порівняння: безпечний рівень — 30-40, тоді як зараз — до 225, — IQair.
При забрудненні повітря жителям радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, в Києві через російську атаку припинили подачу газу у три будинки. Наразі триває перевірка стану комунікацій.
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