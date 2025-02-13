У Києві різко погіршилася якість повітря

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-спільноту Реальний Київ.

"Наразі спостерігається жахлива якість повітря у Києві", - йдеться у повідомленні.

Показники в кілька разів перевищують норму. Для порівняння: безпечний рівень — 30-40, тоді як зараз — до 225, — IQair.

При забрудненні повітря жителям радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, в Києві через російську атаку припинили подачу газу у три будинки. Наразі триває перевірка стану комунікацій.