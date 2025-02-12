Удар по Києву: рятувальники розбирають будівельні конструкції в Оболонському районі

фото: ДСНС

У Києві рятувальники продовжують розбирати будівельні конструкції після російського ракетного удару вранці 12 лютого

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

"Надзвичайники продовжують розбирати будівельні конструкції в Оболонському районі Києва", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинула одна людина, четверо постраждалих.

У Повітряних силах ЗСУ раніше повідомили, що військовим вдалося збитивсі шість балістичних ракет, які ворог запустив по Києву.

Раніше у мережі з'явилося відео моменту ракетного удару по Оболонському району Києва.

Внаслідок ранкового удару по Києву пошкоджено офіс одного з телеканалів.