Після ракетного удару в Оболонському районі Києва утворилася величезна вирва
В Оболонському районі Києва після ракетного удару вранці 12 лютого утворилася велика вирва
Відповідне відео оприлюднили у мережі, передає RegioNews.
На кадрах видно, що ракетний удар пошкодив підземні комунікації. Також біля вирви декілька понівечених автомобілів.
Нагадаємо, російські війська вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинула людина.
У Повітряних силах ЗСУ раніше повідомили, що військовим вдалося збити всі шість балістичних ракет, які ворог запустив по Києву.
У мережі з'явилося відео з камер спостереження, які зафіксували момент ракетного удару по Оболонському району Києва.
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