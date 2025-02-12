У Києві через російську атаку припинили подачу газу у три будинки

фото: ДСНС

В Оболонському районі столиці через пошкодження газифікованих будівель внаслідок російської ракетної атаки зранку у середу тимчасово припинили подачу газі у три будівлі. Наразі триває перевірка стану комунікацій

Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на АТ "Київгаз".

Сьогодні вранці в Оболонському районі через ракетний обстріл були пошкоджені фасади та покрівлі газифікованих будівель

Зазначається, що через це тимчасово припинили розподіл газу до дитячого садка, дахової котельні бізнес-центру й фінансової установи.

Наразі фахівці "Київгазу" спільно з екстреними службами працюють на місцях падіння уламків. Вони перевіряють стан пошкоджених комунікацій на предмет загазованості.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинула одна людина, четверо отримали поранення.