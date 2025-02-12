В Киеве из-за российской атаки прекратили подачу газа в три дома

фото: ГСЧС

В Оболонском районе столицы из-за повреждения газифицированных зданий в результате российской ракетной атаки утром в среду временно прекратили подачу газу в три здания. В настоящее время идет проверка состояния коммуникаций

Как сообщает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на АО "Киевгаз".

Сегодня утром в Оболонском районе из-за ракетных обстрелов были повреждены фасады и кровли газифицированных зданий.

Отмечается, что из-за этого временно прекратили распределение газа в детский сад, крышную котельную бизнес-центра и финансовое учреждение.

Специалисты "Киевгаза" совместно с экстренными службами работают на местах падения обломков. Они проверяют состояние поврежденных коммуникаций на предмет загазованности.

Напомним, российские кафиры утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки погиб один человек, четверо получили ранения.