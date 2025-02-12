В результате утреннего удара по Киеву поврежден офис одного из телеканалов
В результате утренней ракетной атаки по Киеву 12 февраля был поврежден офис телеканала FREEДОМ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.
В помещении выбило стекла и повреждено оборудование.
FREEДОМ — украинский государственный телеканал, вещающий на русском языке. Он ориентирован на оккупированные территории и русскоязычную аудиторию за пределами Украины. Телеканал является частью проекта иновещания Украины.
Напомним, российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадавших.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 12 февраля Россия запустила по Украине 123 беспилотника, значительную часть из них удалось сбить.
В воздушных силах ВСУ ранее сообщили, что военным удалось сбить все шесть баллистических ракет, которые враг запустил по Киеву.
Ранее в сети появилось видео момента ракетного удара по Оболонскому району Киева.