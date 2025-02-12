скриншот с видео

В результате утренней ракетной атаки по Киеву 12 февраля был поврежден офис телеканала FREEДОМ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.

В помещении выбило стекла и повреждено оборудование.

FREEДОМ — украинский государственный телеканал, вещающий на русском языке. Он ориентирован на оккупированные территории и русскоязычную аудиторию за пределами Украины. Телеканал является частью проекта иновещания Украины.

Напомним, российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадавших.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 12 февраля Россия запустила по Украине 123 беспилотника, значительную часть из них удалось сбить.

В воздушных силах ВСУ ранее сообщили, что военным удалось сбить все шесть баллистических ракет, которые враг запустил по Киеву.

Ранее в сети появилось видео момента ракетного удара по Оболонскому району Киева.