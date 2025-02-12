фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українським військовим вдалося збити 6 із 7 балістичних ракет, запущений ворогом по Києву та Кривому Рогу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

З вечора 11 лютого ворог завдав ударів балістичними ракетами Іскандер-М по Києву та Кривому Рогу. Загалом росіяни здійснили шість пусків ракет із Брянської обл. та один із окупованого Криму.

Також російські війська запустили по Україні 123 ударні дрони та безпілотники-імітатори інших типів.

Станом на ранок 12 лютого Повітряні сили мають підтвердження збиття шести балістичних ракет та 71 дрона.

Протиповітряна оборона працювала у 11 областях - Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській.

Військові додали, що 40 ворожих безпілотників були локаційно втрачені.

Наслідки ворожої атаки зафіксовані на Київщині, Дніпропетровщині (Кривий Ріг), Сумщині, Полтавщині та Чернігівщині.

Нагадаємо, російські війська вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки виникли пожежі у трьох районах міста. Загинула одна людина, четверо постраждалих.

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