09:01  12 лютого
Ракетний удар по Києву: з'явилося відео моменту влучання в Оболонському районі
06:42  11 лютого
На Київщині у лісосмузі знайшли частину російської касетної авіабомби
01:08  11 лютого
У Тернополі після кесаревого розтину помер новонароджений хлопчик: поліція веде розслідування
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2025, 08:45

Ракетно-дронова атака РФ: в Повітряних силах повідомили результати роботи ППО

12 лютого 2025, 08:45
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Українським військовим вдалося збити 6 із 7 балістичних ракет, запущений ворогом по Києву та Кривому Рогу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

З вечора 11 лютого ворог завдав ударів балістичними ракетами Іскандер-М по Києву та Кривому Рогу. Загалом росіяни здійснили шість пусків ракет із Брянської обл. та один із окупованого Криму.

Також російські війська запустили по Україні 123 ударні дрони та безпілотники-імітатори інших типів.

Станом на ранок 12 лютого Повітряні сили мають підтвердження збиття шести балістичних ракет та 71 дрона.

Протиповітряна оборона працювала у 11 областях - Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській.

Військові додали, що 40 ворожих безпілотників були локаційно втрачені.

Наслідки ворожої атаки зафіксовані на Київщині, Дніпропетровщині (Кривий Ріг), Сумщині, Полтавщині та Чернігівщині.

Нагадаємо, російські війська вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки виникли пожежі у трьох районах міста. Загинула одна людина, четверо постраждалих.

З'явилися фото наслідків нічної атаки ворога на Київщині

війна обстріли ППО ракетний удар Повітряні сили
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару
12 лютого 2025, 07:31
З'явилися фото наслідків нічної атаки ворога на Київщині: є пошкодження у двох районах
12 лютого 2025, 07:19
Удар балістикою по Києву: дані про постраждалих та фото наслідків
12 лютого 2025, 07:04
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині, є постраждалі
12 лютого 2025, 09:18
Ракетний удар по Києву: з'явилося відео моменту влучання в Оболонському районі
12 лютого 2025, 09:01
У Києві під час хвилини мовчання транспорт не зупинятиметься
12 лютого 2025, 08:55
Пішов у ЗСЧ та займався грабежем: у Миколаєві засудили військового
12 лютого 2025, 08:41
На Полтавщині відновили подачу газу після ракетної атаки
12 лютого 2025, 08:25
У Генштабі розповіли, скільки росіян знищили за добу
12 лютого 2025, 08:04
На Одещині з'являться п'ять реабілітаційних центрів для постраждалих від війни
12 лютого 2025, 07:50
Масові обшуки: окупанти посилили перевірки жителів на ТОТ
12 лютого 2025, 07:47
На Запоріжжі прикордонники ефектно уразили укриття разом з окупантами
12 лютого 2025, 07:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »