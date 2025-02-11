Київські митники затримали мільйонний вантаж з оправами для окулярів

фото: Державна митна служба

Столичні митники виявили вантаж з нібито дешевими китайськими оправами для окулярів. Але з'ясувалося, що оправи італійські і їхня вартість становить приблизно 1,2 млн грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Власники вантажу надали документи для митного оформлення, вказавши про нібито китайське походження оправ.

"Вантаж надійшов з Туреччини і декларувався як оправи пластикові та металеві для окулярів з футлярами, походження товару - Китай, вартість партії - 145 тис. гривень. Підтверджувалося це інвойсом та накладною", - розповіли у відомстві.

Але при огляді вантажу митники знайшли інший пакет документів: експортну декларацію, оригінал сертифіката про походження товару та транспортний документ. Документи свідчили про італійське походження оправ. Окрім цього, на всіх оправах є маркування "Made in Italy".

Митники склали протокол про порушення митних правил. Оправи вартістю 1,2 млн грн вилучено до рішення суду.

Нагадаємо, раніше співробітники Київської митниці зберегли від незаконного вивезення до США бивні моржа, який знаходиться під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES).

До того житель Тернополя спробував незаконно вивезти за кордон унікальні палеонтологічні цінності – скам’янілі ракоскорпіони віком близько 443 мільйонів років. Він відправив посилки в США, Таїланд та Іспанію.