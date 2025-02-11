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11 февраля 2025, 23:19

Киевские таможенники задержали миллионный груз с оправами для очков

11 февраля 2025, 23:19
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фото: Государственная таможенная служба
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Столичные таможенники обнаружили груз с якобы дешевыми китайскими оправами для очков. Но выяснилось, что оправы итальянские и их стоимость составляет примерно 1,2 млн. грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на уведомление Государственной таможенной службы.

Владельцы груза предоставили документы для таможенного оформления, указав о якобы китайском происхождении оправ.

"Груз поступил из Турции и декларировался как оправы пластиковые и металлические для очков с футлярами, происхождение товара - Китай, стоимость партии - 145 тыс. гривен. Подтверждалось это инвойсом и накладной", - рассказали в ведомстве.

Но при осмотре груза таможенники обнаружили другой пакет документов: экспортную декларацию, оригинал сертификата о происхождении товара и транспортный документ. Документы свидетельствовали об итальянском происхождении оправ. Кроме того, на всех оправах есть маркировка "Made in Italy".

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил. Оправы стоимостью 1,2 млн грн изъяты до решения суда.

Напомним, ранее сотрудники Киевской таможни сохранили от незаконного вывоза в США бивни моржа, находящегося под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES).

К тому же тернопольчанин попытался незаконно вывезти за границу уникальные палеонтологические ценности – окаменевшие ракоскорпионы в возрасте около 443 миллионов лет. Он отправил посылки в США, Таиланд и Испанию.

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