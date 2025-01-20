07:26  20 січня
Сирський розповів, скільки солдатів втратила армія Росії за 2024 рік
01:15  20 січня
На Рівненщині згоріла старовинна деревʼяна церква
14:00  19 січня
Шахраї, які видавали себе за військових, привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ
UA | RU
UA | RU
20 січня 2025, 12:01

На київській митниці з посилки вилучили бивні моржа

20 січня 2025, 12:01
Читайте также на русском языке
фото: пресслужба Київської митниці
Читайте также
на русском языке

Співробітники Київської митниці зберегли від незаконного вивезення до США бивні моржа, який знаходиться під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES)

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці, передає RegioNews.

За інформацією столичних митників, під час митного контролю у міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало з Києва до США, митники виявили шість частин бивнів тварин.

Фахівці Національного науково-природничого музею НАН України під час експертизи з'ясували, що бивні належать моржам. Морж (Odobenus rosmarus) перебуває під загрозою зникнення та знаходиться під охороною Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES).

В митниці зазначили, що три з шести частин складають один бивень, який, схоже, розпилений нещодавно. На ньому нанесено надпис: "Прощай, немытая Чукотка, страна консервов и камней, страна повышенных окладов и проспиртованных людей". З торця є надпис "Уэлькаль. 1989 г.", а збоку нанесено "На память Мошковским от Банах".

Конвенція CITES передбачає, що для експорту будь-якої тварини чи рослини, які перебувають під захистом, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи, що видаються адміністративними органами України з питання виконання вимог Конвенції.

На момент здійснення митного контролю такі документи до митниці не надавались, у міжнародному поштовому відправленні були відсутні. Бивні моржа були вилучені.

Нагадаємо, житель Тернополя спробував незаконно вивезти за кордон унікальні палеонтологічні цінності – скам’янілі ракоскорпіони віком близько 443 мільйонів років. Він відправив посилки в США, Таїланд та Іспанію.

митниця
З України намагались вивезти старовинну ікону та медалі
14 січня 2025, 07:11
Митники виявили у посилці до Шотландії раритетний пожежний шолом
10 січня 2025, 17:15
На українському кордоні затримали громадянина Польщі, який віз екзотичних птахів та лемурів
06 січня 2025, 01:13
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Прикордонники показали, як знищили на Сумщині ворожий безпілотник "Гербера"
20 січня 2025, 11:58
У Чернівцях горіла автівка, в якій перебували батько з дитиною
20 січня 2025, 11:32
Окупанти атакували з дрона автобус у Херсоні: постраждав водій
20 січня 2025, 11:29
У ДТП з квадроциклом на Львівщині загинув 8-річний хлопчик
20 січня 2025, 11:08
10 років за ревнощі: на Полтавщині винесли вирок ексбійцю ЗСУ, який хотів підірвати гранатою дружину та знайомого
20 січня 2025, 10:57
У Черкасах жінка влаштувала стрілянину
20 січня 2025, 10:30
На першого заступника міністра охорони здоров'я готували замах, — поліція та СБУ
20 січня 2025, 10:21
ЗМІ назвали два параметри, які включає мирний план Трампа щодо України
20 січня 2025, 09:56
Трамп 2.0: нас чекають дуже цікаві чотири роки
20 січня 2025, 09:32
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »