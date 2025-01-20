На київській митниці з посилки вилучили бивні моржа

фото: пресслужба Київської митниці

Співробітники Київської митниці зберегли від незаконного вивезення до США бивні моржа, який знаходиться під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES)

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці, передає RegioNews.

За інформацією столичних митників, під час митного контролю у міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало з Києва до США, митники виявили шість частин бивнів тварин.

Фахівці Національного науково-природничого музею НАН України під час експертизи з'ясували, що бивні належать моржам. Морж (Odobenus rosmarus) перебуває під загрозою зникнення та знаходиться під охороною Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES).

В митниці зазначили, що три з шести частин складають один бивень, який, схоже, розпилений нещодавно. На ньому нанесено надпис: "Прощай, немытая Чукотка, страна консервов и камней, страна повышенных окладов и проспиртованных людей". З торця є надпис "Уэлькаль. 1989 г.", а збоку нанесено "На память Мошковским от Банах".

Конвенція CITES передбачає, що для експорту будь-якої тварини чи рослини, які перебувають під захистом, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи, що видаються адміністративними органами України з питання виконання вимог Конвенції.

На момент здійснення митного контролю такі документи до митниці не надавались, у міжнародному поштовому відправленні були відсутні. Бивні моржа були вилучені.

Нагадаємо, житель Тернополя спробував незаконно вивезти за кордон унікальні палеонтологічні цінності – скам’янілі ракоскорпіони віком близько 443 мільйонів років. Він відправив посилки в США, Таїланд та Іспанію.