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08 лютого 2025, 10:20

Пожежа та пошкоджені будинки: окупанти вчергове атакували Київщину

08 лютого 2025, 10:20
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Фото: Нацполіція
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8 лютого російські війська атакували Київську область. Внаслідок цього сталась пожежа

Про це повідомляє Нацполіція Київської області, передає RegioNews.

8 лютого росіяни завдали чергового удару по Київщині. Станом на 9:30 в одному районі пошкоджено два приватні житлові будинки. Також сталась пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

"На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки", - кажуть правоохоронці.

Поліція також закликала громадян під час повітряних тривог обов'язково йти до укриттів та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, 6 лютого окупанти атакували дроном щільну житлову забудову в Салтівському районі Харкова. Повідомлялося, що вибух стався біля дев'ятиповерхового будинку.

Також 5 лютого внаслідок атаки ворога на Херсонщині постраждало 18 місцевих жителів. На жаль, є загиблий. Ворог пошкодив багатоповерхівку та 18 приватних будинків.

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